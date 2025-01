Anticipi serie C: bene la Cavese, scivola la Casertana Gli aquilotti di Maiuri sfiorano il colpaccio sul campo del Crotone (palo di Saio)

Il 2025 inizia alla grande per la Cavese, un po' meno per l'altra campana, la Casertana. Gli aquilotti di Enzo Maiuri hanno confermato la crescita evidenziatasi dopo l'arrivo del tecnico milanese, andando a mettere i bastoni fra le ruote ad una delle squadre più in forma prima dello stop del campionato, il Crotone. Allo Scida i pitagorici erano passati in vantaggio con un bel gol del solito Oviszack, ma si sono visti presto raggiungere da un'altra bella rete di Sorrentino di testa. Se la squadra calabrese ha avuto più possesso, va detto che la migliore palla gol è stata invece dei cavesi che hanno colpito un palo di testa con Saio che avrebbe concesso un fantastico bis dopo il gol rifilato prima della sosta al Benevento. Il pari è comunque un gran risultato per i ragazzi di Maiuri.

Nell'altro anticipo giocato a Biella, la Juventus Next Gen di Brambilla ha confermato il suo buon momento avendo la meglio sulla Casertana di Iori che presentava per la prima volta al centro dell'attacco l'ex irpino Vano. A segnare il gol della vittoria per i bianconeri è stato ancora una volta Simone Guerra. L'ex Benevento ha infilato un incolpevole Zanellati, intervenendo su un cross da sinistra.

Nell'immagine in alto il gol di Simone Guerra alla Casertana