Chiusa la campagna abbonamenti del ritorno: il ringraziamento del Presidente Sono state 138 le tessere sottoscritte in quest tornata suppletiva: 102 in Curva Sud

Si è conclusa la campagna abbonamenti riservata ai tifosi giallorossi relativamente al girone di ritorno. Ecco la nota completa dell'ufficio stampa del Benevento Calcio.

"Il Benevento Calcio annuncia la conclusione della Campagna Abbonamenti 9 Gare "IL CUORE DEL SANNIO, FINO ALL'ULTIMA MAGIA", che ha visto la straordinaria adesione di 138 cuori giallorossi pronti a sostenere la squadra nel girone di ritorno del Campionato di Serie C Now 2024-2025! Un grande abbraccio a tutti i tifosi, fedeli e appassionati, che continuano a dimostrare un amore incondizionato per la Strega.



Ecco i numeri definitivi di questa bellissima campagna:



Totale abbonamenti: 138



Curva Sud: 102



Distinti: 29



Tribuna Superiore: 1



Tribuna Inferiore: 6



Curva Nord: Settore chiuso



Il Presidente, Avv. Oreste Vigorito, desidera ringraziare di cuore tutti i nuovi abbonati per il girone di ritorno: "Il vostro supporto è fondamentale per affrontare insieme la seconda parte di questa stagione. Insieme continueremo a lottare e a scrivere nuove pagine di questa emozionante avventura. Grazie di cuore, sempre forza Benevento!"