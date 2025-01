Benevento, venerdì seduta a porte aperte all'Avellola La squadra giallorossa si prepara al fondo sintetico del Viviani di Potenza

Più di una seduta sul sintetico questa settimana per acclimatare la squadra al fondo del Viviani di Potenza che, come è noto, non è in erba naturale. Così venerdì 10 il Benevento si trasferirà al campo Avellola, la “casa” del settore giovanile giallorosso per una seduta di allenamento che sarà a porte aperte. L'appuntamento è per le 10,45.