Benevento, domani ripresa all'Imbriani. Poi allenamenti all'Avellola Sedute mattutine giovedì, venerdì e sabato. A Potenza in pullman nel pomeriggio dell'11

Oggi è giornata di riposo per i giallorossi, che hanno ripreso ieri mattina con una seduta defaticante e che si ritroveranno domani pomeriggio per cominciare a preparare la sfida di domenica a Potenza. Domani 9 gennaio la ripresa è fissata per le 14,45 all'Imbriani. Giovedì invece Auteri allenerà i suoi di mattina e per la prima volta in questa settimana all'Avellola. La squadra si riunirà come sempre all'Imbriani per poi spostarsi in pullman nella struttura gestita dal settore giovanile giallorosso: appuntamento fissato per le 10,15.

Si replica venerdì con un leggero sfalsamento nell'orario di avvio: si comincia all'Avellola alle 10,45 e la seduta sarà a porte aperte.

Stesso programma anche sabato mattina, 11 gennaio. Inizio seduta all'Avellola alle 10,45. Nel pomeriggio intorno alle 16 la squadra parte per Potenza col bus della società.

La partita di Potenza, come tutti sanno, si gioca domenica alle 19,30 e ci sarà il tempo per una rifinitura mattutina in Lucania.

Nella foto Prisco, che ha scontato un turno di squalifica ed è dio nuovo disponibile