Giudice sportivo: i cori contro il Palermo costano 1.500 euro al Catania Fermato per un turno Novella del Potenza. Simonetti va in diffida

Ammenda salata per il Catania in una delle sfide più "soft" del girone dal punto di vista della rivalità tra le tifoserie. Il Giudice sportivo gli ha infatti comminato un'ammenda di 1.500 euro per i cori ritenuti offensivi nei confronti del Palermo. L'antica rivalità coi rosanero è costata casa alla squadra etnea.

Ecco nel dettaglio i provvedimenti relativi al girone C e ai giocatori del Benevento.

AMMENDA € 1.500,00

CATANIA per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato, al 30° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto consecutivamente per due minuti, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità della condotta posta in essere, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (AZ PICERNO)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SOUNAS DIMITRIOS (AVELLINO)

KONATE' AMARA (CAVESE)

MACCA FEDERICO (JUVENTUS NEXT GEN)

YABRE MOUSTAPHA (MONOPOLI)

NOVELLA MATTIA (POTENZA)



ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ESPOSITO ANDREA (TEAM ALTAMURA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

SIMONETTI PIER LUIGI (BENEVENTO)

TERZA INFRAZIONE PER TALIA

SECONDA INFRAZIONE PER TOSCA