Serata speciale con i giallorossi al Club "Oreste Vigorito" Appuntamento alle 18,30 nella sede del Club a Piazza Mazzini

Sarà una serata speciale per il Club “Oreste Vigorito” della presidentessa Enza Cavuoto. Un momento di grande condivisione tra uno dei Club più importanti della provincia sannita e la squadra giallorossa. Appuntamento stasera alle 18,30 presso la sede di Piazza Mazzini. A guidare la delegazione della strega ospite del Club, ci saranno il direttore generale Marcello Carli e il Club Manager Alessandro Cilento. Con loro i giocatori giallorossi Perlingieri, Manconi, Capellini, Viscardi e Nunziante. Un'occasione irripetibile per gli appassionati soci del Club che avranno l'opportunità di condividere pensieri e desideri coi loro beniamini, oltre che di chiedere una foto ricordo o un autografo che sancisca l'evento. I giocatori rimarranno a disposizione dei soci del Club per quasi due ore (“sciogliete le righe” intorno alle 20), ci sarà dunque il tempo per augurare ai protagonisti in maglia giallorossa le migliori fortune in vista del girone di ritorno di questo appassionante campionato di serie C. Per il quale ogni tifoso sogna un epilogo dolce e trionfale, che faccia rivivere gli anni d'oro della strega.

Nella foto un momento della festa dello scorso anno al Club Oreste Vigorito