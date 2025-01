A Potenza domenica rischio neve Bisogna attendere l'evoluzione delle condizioni meteo per saperne di più

Potenza-Benevento a rischio neve. Le previsioni non indicano nulla di buono e domenica sera non dovrebbero macare le nevicate su Potenza e molti comuni dell'hinterland. Specificamete il sito “ilmeteo.it” indica per le 19,30 una temeratura a Potenza di -1.3 con consistenti precipitazioni nevose. Non resta che attendere l'evoluzione delle condizioni meteo per saperne di più.