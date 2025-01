Benevento: rifinitura, ci sono anche Manconi e Carfora Alle 16 la partenza in pullman per il capoluogo lucano. Permane il rischio neve

Seduta di rifinitura questa mattina all'Avellola per il Benevento. Auteri ha ritrovato anche Manconi e Carfora assenti nell'allemamento di ieri mattina. Il centravanti aveva sofferto per un dolore alla schiena ed era stato fermato a scopo precauzionale, la giovane ala era stato invece fermato da un attacco influenzale che ha già smaltito.

Per Auteri, dunque, solo problemi di scelta per la sfida di domani a Potenza, che rimane com l'alone del dubbio per le cattive condizioni atmosferiche che prevedono proprio per l'orario della partita nevicate sul capoluogo lucano.

Questo pomeriggio alle 15 Auteri sarà in conferenza stampa (diretta Ottochannel e in streaming su Ottochannel.tv). Alle 16 la squadra partirà alla volta della lucania col bus societario.