Primavera 2. Il Benevento strappa un punto al Napoli Sfida condizionata dal temporale che si è abbattuto su Napoli. Poche emozioni

Napoli-Benevento 0-0

NAPOLI:Turi; Colella (27'st Di Martino), D'Angelo, Gioielli, Gambardella, Esposito, Ballabile, De Chiara, Pinzolo (44'st Picca), Popovic (27'st Malasomma), Borriello.A disp.: Sorrentino, Distratto, Garofalo, Napoletano, Cimmaruta, Zago, Distratto, Stasi, Borrelli.All. Dario Rocco

BENEVENTO:Giangregorio; Fastiggi, Ciurleo, Avolio, Eletto, Nonga (35'st Squillante), Borrelli (28'st Sasso), Donatiello, Sessa (35'st Milucci), Francescotti, Balzano (20'st Rucci).A disp.: D'Alessio, Puca, Polverino, De Stefano, Festino, Mirashi.All. Gennaro Iezzo

Arbitro: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro.

Assistenti: Fabio Cantatore e Giovanni Francesco Massari di Molfetta.

Ammoniti: Balzano (B), Borrelli (B), D'Angelo (N), De Chiara (N).

Espulsi: Rucci (B).

CERCOLA. Il Benevento ha colto un proficuo pareggio allo stadio Piccolo di Cercola sul campo del Napoli nella 14 giornata di campionato Primavera 2. Non è stata una partita molto emozionante, anche per colpa del temporale che si è abbattuto su Napoli. Sfida assai bloccata col Benevento che è rimasto in dieci all'83' per l'espulsione di Rucci, autore di un brutto fallo. Per il Napoli dell'ex Dario Rocco la possibilità di vincere la gara nei minuti di recupero con un colpo al volo di Gioielli terminato fuori di poco. In classifica la squadra azzurra perde il passo dalla capolista Frosinone corsara ad Avellino (3-2). Questi i risultati di giornata: Avellino-Frosjone 2-3; Napoli-Beevento 0-0; Cosenza-Ternana 2-3; Pescara-Salernitana 2-3; Ascoli-Monopoli 5-3; Palermo-Perugia 2-1. Restano da giocare oggi Spezia-Bari e Crotone-Pisa

La classifica: Frosinone 35; Napoli 28; Palermo 26; Benevento, Ascoli, e Ternana 23; Pisa e Spezia 20; Perugia 19; Cosenza e Crotone 16; Salernitana e Avellino 15; Pescara 13; Monopoli 10; Bari 7