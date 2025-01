Kubica ha già trovato una nuova "casa". Riparte sempre dalla Polonia Il suono nuovo club espressione di una città piccolissima con sede e Nieclecza

Krzysztof Kubica ha già trovato una nuova “casa” dopo la rescissione di contratto con il Benevento. Resta semplicemente in Polonia, ma giocherà per il piccolo Club di massina serie il Bruk-Bet Termalica Nieciecza Klub Sportowy. Con una popolazione di soli 750 abitanti, il Termalica Bruk-Bet Nieciecza è la squadra calcistica con sede nel più piccolo villaggio nella storia a qualificarsi per il campionato della massima serie nazionale di calcio a livello europeo. Kubica ha già firmato per il suo nuovo club ed ha posato con la nuova maglia arancione.