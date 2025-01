Benevento, ora tour de force: il recupero tra le sfide contro Altamura e Foggia Potenza, stesso calendario: prima col Sorrento, poi col Cerignola. E con il Viviani inutilizzabile

Il recupero della sfida del Viviani, fissata per martedì 21 gennaio alle ore 15, arriverà a cavallo delle partite contro il Team Altamura (al Vigorito) di sabato 18 gennaio (ore 17,30) e della trasferta di domenica 26 a Foggia. Una difficoltà in più per la capolista che non aveva messo in preventivo un rinvio di questa partita in terra lucana. Stesse difficoltà anche per gli uomini di De Giorgio che affronteranno sabato 18 (17,30) il Sorrento in trasferta (si fa per dire, visto che i peninsulari giocano le loro partite interne al Viviani) e torneranno ancora in campo sabato 25 gennaio ospitando il Cerignola.

Il Benevento ricomincerà a lavorare domani mattina all'Imbriani e se vogliamo le maggiori difficoltà le avrà il Potenza che non avrà per qualche giorno a disposizione l'impianto lucano. Tant'è che la società rossoblù ha pensato di portare per qualche giorno la squadra di mister Di Giorgio in una location più mite a livello climatico. Le opzioni sono due e cioè fare allenare il Potenza ed impiantare un quartier generale nelle zone di Capaccio-Paestum o puntare verso l'Irpinia. Più precisamente si è pensato ad Atripalda dove da pochi mesi è stato inaugurato il nuovo stadio comunale “Valleverde-Aquino” dotato di erba sintetica proprio come il "Viviani".