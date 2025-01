Il Benevento è tornato in città: da domani si prepara la sfida con l'Altamura Settimana lunghissima, senza soluzione di continuità: visto che il 21 si torna a Potenza

Il Benevento è già tornato in città. Inutile rimanere ancora in una Potenza ricoperta di neve senza la possibilità né di giocare, né di allenarsi. Con tutte le prudenze del caso, la squadra è risalita sul Bus societario ed ha preso la strada del ritorno. La parte più difficile per il driver proprio l'uscita da una città ricca di saliscendi e ovviamente tutti ricoperti di neve.

Intorno alle 15,40 la squadra giallorossa è ritornata dunque a Benevento. Auteri avrebbe voluto fare subito una seduta di allenamento per non perdere l'intera giornata, ma visti i tempi si è pensato di ricominciare tutto domani mattina.

Alle 10,45 all'Imbriani è prevista la prima seduta settimanale del dopo rinvio. Martedì 14 invece l'allenamento è previsto di pomeriggio, ore 14,45. Mercoledì la seduta torna ad essere di mattino, ore 10,45. Sempre in mattinata anche giovedì e venerdì. Nel pomeriggio di venerdì 17 alle 18 la squadra andrà nel consueto ritiro di Venticano. Sabato mattina è peevista una seduta di rifinitura alle 11,30. Alle 17,30 c'è la sfida al Vigorito contro il Team Altamura.

Sarà una settimana lunghissima, proprio in previsione della sfida-bis di Potenza fissata per martedì 21. Dopo la partita con l'Altamura, il Benevento tornerà già in campo domenica mattina alle 9,45.