Benevento, Nunziante può riprendere ad allenarsi in gruppo Il giovane portiere giallorosso ha avuto l'ok dopo la visita effettuata in mattinata a Roma

Dopo una domenica in bianco (in tutti i sensi) il Benevento ha ripreso questa mattina la preparazione in vista della sfida contro l'Altamura fissata per sabato 18 alle 17,30 allo stadio Vigorito. “Dopo l’attivazione a secco, la squadra ha svolto mobilità, percorso tecnico specifico, possesso palla, esercitazione 10vs10 a campo aperto, lavoro sulla velocità, partita su campo ridotto e scarico defaticante finale”. Ancora assente Meccariello, che non ha ancora ripreso ad allenarsi con la squadra. La novità positiva arriva da Alessandro Nunziante: il giovane portiere giallorosso ha effettuato una visita di controllo a Roma ed ha ottenuto l'ok per riprendere in gruppo l'attività completa.

Il Benevenbto tornerà ad allenarsi domani pomeriggio sempre all'Imbriani: appuntamento alle 14,45 per una seduta a porte aperte al pubblico.