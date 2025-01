Giallorossi, riecco Nunziante. Assenti Perlingieri e Viscardi Differenziato per Capellini e Meccariello. Partitina finale chiusa da un gran gol di Mancini

Dalla neve di Potenza al gelo dell'Imbriani. Il pomeriggio a porte aperte è per i pochi disposti a sfidare la temperatura rigida del pomeriggio (5 gradi). L'appuntamento è per le 14,45, ma per tre quarti d'ora buoni in campo ci sono solo i tre portieri, Manfredini, Lucatelli e Nunziante, che riprende a pieno ritmo gli allenamenti coi compagni. Il giovane giallorosso ha avuto l'ok da parte degli specialisti che lo hanno operato al menisco e dopo meno di un mese è già in campo pronto a riprendere il suo percorso di crescita con la squadra di Auteri.

Il resto della truppa arriva sul campo intorno alle 15,30. Capellini e Maccariello svolgono lavoro differenziato. Con molta attenzione e qualche giro di campo il difensore caudino, decisamente più sciolto il cremonese, che evita solo di partecipare alle partitelle coi compagni in via precauzionale.

Assenti invece Mario Perlingieri e Angelo Viscardi. Il centravanti di Torre Annunziata ha avuto un virus gastrointestinale ieri notte e i sanitari lo hanno fatto lavorare solo in palestra. In quanto a Viscardi, lui ha avuto un piccolo trauma distorsivo al ginocchio e in via precauzionale anche lui ha lavorato solo in palestra.

Il resto della truppa si è allenato regolarmente. Prima con una esercitazione con porte solo “disegnate” nei due spigoli di campo, poi con una partitella finale su un'estensione maggiore del terreno di gioco.

Difesa a quattro in entrambi gli schieramenti (Oukhadda, Berra, Avolio e Ferrara da una parte, Simonetti, Veltri, Tosca e Sena dall'altra), a centrocampo agazzi e Viviani a confrontarsi con Prisco e Talia. Terzetti composti da Lamesta, Acampora e Carfora con la pettorina bianca, contro Borello, Pinato e Starita in rosso. A metà della partitella si è fermato ed è uscito Angelo Talia per mal di schiena. Gran gol di Acampora nella seconda partitella del pomeriggio e bella segnatura finale di Manconi, che ha sancito la chiusura dell'allenamento con ammucchiata gioiosa intorno al centravanti.

Nella foto le esercitazioni prima della partitella di Nunziante cll preparatore Chiavelli