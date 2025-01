Serate degli sponsor: giallorossi alle Fabbriche Riunite Torrone di Benevento Una bella serata di condivisione con l'antica società sannita

Benevento in visita alla storica società delle Fabbriche Riunite Torrone di Benevento. Una delle aziende più antiche e gloriose della città, fondata addirittura il 30 gennaio 1908 su iniziativa dei mastri torronai operanti in territorio sannita. Il tentativo era di creare una forte identificazione, un legame tra il Sannio e il torrone. L'alluvione del 1949 procurò ingenti danni, ma fu Mario Rosa, arrivato in città da San Leucio del Sannio per imparare l'antica arte della pasticceria e del torrone, che riuscì a salvarla dal fallimento. Così nel 1955, Mario Rosa riunì la famiglia, Mena, sua moglie e i piccoli Anna, Fausta e Dario ascoltarono attenti il discorso del capofamiglia e presero la decisione. In quel giorno del 1955 la società entrò a far parte della famiglia Rosa, e la famiglia Rosa diventò la società stessa.

Fabbriche Riunite Torrone di Benevento annovera oggi 8 soci, tutti discendenti diretti di Mario Rosa. Oltre 60 persone formano gli staff delle due divisioni – industriale e commerciale – che compongono il business aziendale. Nel cuore è vivo lo spirito dei Sanniti, popolo di guerrieri caparbi e fieri, con la consapevolezza che questa terra che nulla regala è però terra di storia, di cultura, di ideali. A questi ideali è dedicato, giorno dopo giorno, il lavoro di ognuno.

Questa sera la delegazione giallorossa composta dal Club Manager Alessandro Cilento, dal direttore generale Marcello Carli, dal tecnico Gaetano Auteri, dal responsabile marketing Fabio Siniscalchi, dall'addetta stampa Sonia Iacoviello, e dai giocatori Viviani, Berra, Talia e Manfredini si sono ritrovati con i dirigenti dell'azienda sannita, sponsor del Benevento Calcio, per una bella serata di condivisione.