Benevento, anche Talia rientra in gruppo Il tecnico ha tutti disponibili tranne Maccariello che continua il suo lavoro personalizzato

Come si dice, “il mattino ha l'oro in bocca”. E Gaetano Auteri “sposa” senza indugi questo proverbio, continuando a fare allenare i suoi nelle prime ore della giornata.

Anche oggi il Benevento ha svolto una seduta mattutina all'Imbriani, avvicinandosi a grandi passi alla sfida di sabato contro il Team Altamura. C'erano un po' di giallorossi sotto osservazione, tutti chiamati a smaltire completamente piccoli acciacchi. Viscardi, Capellini e Perlingieri avevano già ripreso ieri col gruppo, questa mattina è toccato ad Angelo Talia, che era rimasto precauzionalmente a riposto per un po' di mal di schiena. Tutto risolto: il ragazzo napoletano si è allenato regolarmente ed è a disposizione del tecnico.

L'unico giallorosso a continuare il suo lavoro differenziato è stato Biagio Meccariello, che sta smaltendo il problema al ginocchio, per il quale si è anche sottoposto a visita specialistica a Roma.

Riassumendo, fatta eccezione per il difensore caudino (e ovviamente per il lungodegente Nardi), Auteri si ritrova tutti i giallorossi disponibili e può anche consentirsi qualche avvicendamento (non chiamiamolo turn over, ma solo esigenza di ripartire equamente le forze) in vista del recupero di martedì a Potenza.

La squadra che si è ritrovata in campo questa mattina è stata impegnata “dopo l'attivazione a secco, con attivazione tecnica e conclusioni a rete, esercitazioni tecniche miste, una partita su metà campo con palle inattive contro e, a seguire, scarico finale”.

Domani si continua ancora con il lavoro mattutino all'Imbriani. Nel pomeriggio è prevista la conferenza stampa di mister Auteri, in diretta esclusiva su Ottochannel Canale 16 del digitale terrestre e in streaming su www.ottochannel.tva partire dalle ore 17:00. A seguire la squadra andrà come di consueto in ritiro a Venticano per il pre-partita.