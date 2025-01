Benevento, Ferrara mastica amaro: "Con l'Altamura è un punto che ci sta stretto" Le parole del difensore giallorosso sul pari rimediato al Vigorito

Al termine del match tra Benevento e Altamura, ecco le parole di Antonio Ferrara ai microfoni di OffSide: "Per noi è un punto che ci sta stretto, abbiamo avuto tantissime occasioni che non siamo riusciti a concretizzare. Dobbiamo pensare subito alla prossima che sarà molto importante, giocare subito è sicuramente positivo. Non siamo condizionati mentalmente, siamo un gruppo unito e pensiamo soltanto alla nostra strada".

Ferrara: "Se fosse finita 4-1..."

Ferrara ha proseguito: "La mancata disputa del match di Potenza non ci ha condizionati, anche perché secondo me abbiamo fatto un'ottima partita contro l'Altamura. Questo rimane, anche se il risultato non ci soddisfa. Il gol dell'Altamura? Se fosse finita 4-1 non avremmo rubato nulla. Le occasioni non sono mancate, ma purtroppo non le abbiamo sfruttate".