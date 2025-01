Benevento, il criptico post Instagram di Lanini preoccupa i tifosi Le reazioni a quanto scritto dall'attaccante giallorosso dopo il pari con l'Altamura

Dopo lo sfogo successivo alla vittoria conquistata contro il Catania, attraverso cui aveva lamentato lo scarso minutaggio a dispetto degli otto gol messi a segno fino a questo momento, Lanini è finito nuovamente al centro delle attenzioni dei tifosi. Contro l'Altamura, l'attaccante giallorosso è sceso in campo nell'ultimo quarto d'ora, certificando la sesta panchina nelle ultime sette partite giocate dal Benevento. Lanini non ha parlato dopo il triplice fischio, ma si è affidato a Instagram per pubblicare un post piuttosto criptico.

Benevento, cosa ha scritto Lanini su Instagram?

Attraverso il noto social network, Lanini ha pubblicato una foto della partita di ieri con la scritta "Grazie", seguita da due cuori giallo e rossi. Un semplice ringraziamento alla piazza o c'è qualcosa in più? I prossimi giorni saranno indicativi, considerato anche che Lanini è in scadenza di contratto con il Benevento. Il post non è passato inosservato ai tifosi che l'hanno commentato a più riprese, mettendo in risalto un sentimento di amarezza qualora Lanini dovesse effettivamente lasciare il Benevento.