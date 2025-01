Benevento: con Talia out, prevedibile ancora Viviani e Prisco a centrocampo Prevedibile il ritorno al centro della difesa di Capellini: a sinistra potrebbe scivolare Tosca

Troppo poco tempo a disposizione per rimettere le cose a posto. Angelo Talia ha sofferto per tutta la scorsa settimana per un risentimento alla schiena, tanto che Auteri lo aveva lasciato prudenzialmente in panchina contro l'Altamura. Il fatto è che anche nei due giorni seguiti alla sfida coi baresi è stato possibile un recupero completo del mediamo napoletano, tanto che questa volta il tecnico ha deciso di non convocarlo nemmeno. Al suo posto per rimediare ad un'assenza che non è di poco conto, Auteri ha richiamato Davide Agazzi, che si sta allenando benissimo nonostante di lui si parli soprattutto in merito alla possibile cessione sul mercato.

Si rammarica Angelo Talia, che proprio a Potenza ha vissuto la sua prima stagione importante tra i professionisti (22/23): 33 partite nella stagione regolare, 2 nei play off (con un gol), una in Coppa Italia. 36 presente complessive con la maglia rossoblù dei “Leoni” della Lucania. Ci teeva ad esserci, tanto più che all'andata gli era persino riuscito di andare in gol. Ma, come si dice, non tutte le ciambelle escono col buco, e a volte il destino si mette di traverso.

A centrocampo, inutile dirlo, Auteri dovrebbe operare le stesse scelte fatte contro l'Altamura: 4-2-3-1 con il duo davanti alla difesa composto da Viviani e Prisco. Se qualche novità si può attendere, questa potrebbe venire dalla difesa, dove al centro, al fianco di Berra, povrebbe rientrare Capellini e dove non è impensabile che a sinistra torni ad agire Alin Tosca. Perno fisso sulla destra il marocchino Oukhadda, così come sulla sinistra del centrocampo un posto dovrebbe essere appannaggio certamente di Simonetti. A destra dopo la prova non estremamente brillante contro l'Altamura, verrebbe di pensare ad un avvicendamento, ma crediamo che soprattutto per una gara in trasferta, Auteri non rinuncerà mai a Lamesta in quella posizione. I due attaccanti centrali dovrebbero essere ancora Manconi e Perlingieri, anche se il tecnico potrebbe dare una chance a Eric Lanini, che smania dalla voglia di giocare una partita importante sin dal primo minuto, ma potrebbe anche pensare di inserire Acampora, particolarmente ispirato nella serata contro l'Altamura.

Dopo l'allenamento di questa mattina all'impianto Avellola, la squadra è partita intorno alle 16 per Potenza. Domani mattina, considerando che si gioca alle 19, ci sarà spazio anche per una rifinitura nel campo della Figc di Potenza in erba sintetica. Poi Auteri comunicherà ai suoi le scelte per questa partita di fondamentale importanza.