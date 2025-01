Auteri: "Caturano ha colpito a due metri dalla porta: dovevamo fare meglio tutti Sui cambi: "Viviani aveva male agli adduttori, Berra è uscito per affaticamento"

Gaetano Auteri prova a spiegare una serata così amara: “Prima del gol dell'1 a 0 – dice - stavamo facendo una partita anche migliore rispetto ai nostri avversari, poi la gara è cambiata con due episodi. Il risultato finale dà l'idea di una partita diversa, abbiamo preso un gol evitabile su calcio d'angolo, poi non ci siamo comportati bene su una chiusura difensiva. Poi con l'uomo in meno è stato tutto più difficile. Accettiamo il risultato, ma la squadra è rimasta sempre in partita. L'espulsione di Pinato mi è sembrata un po' esagerata”.

Si disquisisce sul gol di Caturano che ha spaccato la partita: soliti difetti, solite amnesie difensive. “Commettiamo qualche errore – dice Auteri - Caturano ha colpito a due metri dalla porta, potevamo fare meglio tutti, puoi marcare anche in altro modo, ma se permetti di colpire a due metri dalla porta... Valuteremo attentamente. Poi c'è stato il secondo episodio, poi l'espulsione”.

La partita è stata comunque lacunosa: “Noi – dice Auteri - quando creiamo non siamo così cattivi. Il campionato non è finito stasera, ma tra loro e noi la differenza l'ha fatta la fame. Loro rincorrevano tutti, noi non sempre l'abbiamo fatto”.

La classifica è diventata una massa deforme: tante squadre in pochi punti, ce ne sono sei nel fazzoletto di 5 punti: “Noi, nel gruppone non ci siamo mai sentiti estranei, siamo sempre davanti. Ci sono tante squadre che vogliono vincere nel nostro girone, noi possiamo battagliare fino alla fine. Evidenzieremo gli errori fatti, il nostro ambiente se vuole può sposare la nostra causa. Tanti possono vincerlo questo campionato, questa è la nostra strada, forse qualcuno si sorprende, ma è tutto nella normalità: ci sono 5-6 squadre attrezzate che possono competere”. Qualcunon sottolinea che il Benevento ha conquistato un punto nelle ultime due gare: “La partita di stasera l'abbiamo analizzata, se con l'Altamura abbiamo fatto 23 tiri in porta e l'allenatore ha detto che siamo forti, io non ci sto. Due partite un punto? Si va avanti, fino all'espulsione di Pinato non abbiamo demeritato”. Insiste sulla determinazione della squadra: “Ho detto che il Potenza è stato più cattivo di noi, ma non è quello il motivo per cui abbiamo perso. Analizzeremo tutto, ma se qualcuno pensa che il Benevento è in crisi si sbaglia. Viviani mi aveva chiesto il cambio, sentiva male a tutti e due gli adduttori. Mi ha chiesto il cambio pure Berra, un affaticamento, fatti dovunque al fatti do dover calpestare un campo a cui non siamo abituati”. A Foggia ci saranno tre giocatori squalificati: Pinato, Simonetti e Viscardi: “Le assenze? Troveremo le soluzioni, abbiamo un organico ampio”.