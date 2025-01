Ricordate le parole di Anonini dopo il ko a Trapani? Valgono 1.500 euro Ammenda simile anche per la società: offese a buon mercato....

“Questa è una partita truccata ed essere stato a bordo campo mi ha fatto vedere meglio gli atteggiamenti, da provocatore, dell’arbitro”. Le ricordate le parole del presidente del Trapani, Antonini, dopo la sfida del Provinciale persa col Benevento? Una giustizia lenta e lacunosa ha inflitto al massimo dirigente della società siciliana 1.500 euro di multa, oltre ad altri 1.500 per la società Trapani. Il presidente è stato multato per aver “espresso giudizi lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. D. Leone della Sez. AIA di Barletta), sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, il Trrapani per responsabilità diretta”. Parole gravissime punite con complessivi 3mila euro di ammenda. Come dire: la prossima volta fatevi due conti e se vi volete sfogare fatelo pure, perchè non c'è neanche da mettere tanto mano al portafogli...