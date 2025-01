Foggia-Benevento, diretta conferenza stampa di Auteri LIVE Le dichiarazioni del tecnico giallorosso in vista del match dello Zaccheria

Il Benevento domani affronta il Foggia allo Zaccheria, dopo la sconfitta con il Potenza rimediata al Viviani. In conferenza stampa, il tecnico giallorosso Auteri ha commentato così l'incontro:

Dopo Potenza ci sono varie defezioni. Com'è la situazione generale?

"Sugli squalificati ne prendiamo atto. Subito dopo Potenza, avevo il sentore che le probematiche dei vari Prisco, Berra e Viviani fosse dovuto al calpestamento di un'altra superficie. Quando hai pochi giorni di tempo per abituarti, può capitare che nel corso di partite giocate in maniera così intensa possano esserci degli affaticamenti. Sono tutti calciatori allenati, li abbiamo gestiti per un paio di giorni: saranno pienamente disponibili per domani".

Come ha reagito la squadra sul piano mentale?

"Ho osservato la squadra in questi giorni. Non c'è preoccupazione, ma occorre che ci sia il giusto senso di responsabilità. Al di là dei risultati contro Altamura e Potenza, pur non mancano le opportune riflessioni, sul piano mentale non ho visto un gruppo cupo o preoccupato. Ci sarà la giusta concentrazione nel momento adeguato".

Non crede che l'atteggiamento sia difensivo che di qualche singolo debba essere corretto?

"È un periodo che commettiamo qualche errore di troppo che ci ha portati a subire gol. Non c'è un problema grave di fase difensiva. A Potenza non abbiamo concesso grandi opportunità, a parte i due gol che hanno indirizzato la partita. È mio dovere fare delle riflessioni, sono convinto che troveremo delle soluzioni per tornare a essere solidi e consistenti. Il Benevento, al di là degli ultimi due risultati che sono stati conseguenza di prestazioni non al top, è una squadra viva che sta bene. Non ci sono problemi gravi da risolvere. Sicuramente bisogna migliorare e stiamo cercando di trovare le soluzioni giuste. L'ammonizione di Simonetti? È un calciatore che va in trance agonistica, in quel momento non è stato lucido: sono cose che possono avvenire. Lanini? Se ha avuto qualche piccola reazione è forse perché pensava di entrare prima, ma ho sempre detto che le opportunità le avranno tutti. L'importante è il Benevento e un insieme che ci deve condurre a un obiettivo. Gli obiettivi personali devono essere messi da parte, dobbiamo concentrarci su quelli di gruppo. Conosco bene i miei ragazzi e sono tranquillo. Ciò che vedete sono delle piccole sfumatore che hanno sempre delle positività".