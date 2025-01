Il Cerignola, "corsaro" al Viviani, vola in vetta Gli fantini superano i lucani nel finale con un gol di Martinelli

Notte da capolista per il Cerignola. Che sbanca il Viviani, riuscendo nell'impresa mancata dal Benevento martedì scorso. Ambizioni da vendere per la squadra ofantina, solida come il cemento armato e per molti momenti della partita preferibile al Potenza di De Giorgio. Nel primo tempo al vantaggio di Salvemini al 15' direttamente su calcio di punizione, ha risposto Rosafio al 30' con un eurogol di sinistro che si è spento nel sette della porta difesa da Greco. Il big match non ha tradito le attese, sempre sul filo dell'equilibrio con occasioni da entrambe le parti con una leggera prevalenza sempre da parte del Cerignola. Che ci ha provato di più e che proprio a 1' dal termine ha trovato un gran gol di Luca Martinelli con mezza girata volante su assist di testa di Salvemini.

Il Cerignola a 45, supera momentaneame nte Benevento e Monopoli che sono a 44, che giocano però domani. Il Potenza resta a 42.