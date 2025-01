Il Taranto ad Altamura ci sarà: si vuole salvare il titolo sportivo Sarà una mista di giocatori tra quelli che hanno indetto lo sciopero e altri della Primavera

Il Taranto ad Altamura ci sarà. Nella città dei “due mari” si tenta di salvare almeno il titolo sportivo. Lo stato di agitazione dei giocatori non è rientrato, ma a scendere in campo sarà una mista di elementi che se la sentono ugualmente di giocare, insieme ad altri della Primavera. Inutile dire che questa settimana ècruciale per il futuro: venerdì, l'Assemblea dei soci discuterà le condizioni del club e possibili soluzioni per concludere la stagione, preparando eventualmente quella 2025/26 nei Dilettanti. Il 16 febbraio, scadenza federale decisiva e martedì, la Giustizia Sportiva infliggerà una ulteriore penalizzazione per inadempienze amministrative. La stagione, di fatto, è compromessa, ma l'attuale proprietà sta tentando di evitare il tracollo definitivo.