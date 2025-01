Benevento, si rivede Agazzi: ecco da quando non scendeva in campo Il centrocampista è tornato in campo allo Zaccheria, interrompendo un lungo digiuno di presenze

A Foggia si è rivisto Davide Agazzi, un calciatore che ormai era finito fuori dai margini delle scelte di Auteri come dimostrato dai numeri. Come confessato in conferenza stampa, il tecnico giallorosso avrebbe voluto inserire il centrocampista già contro il Potenza, per poi virare su Pinato. Allo Zaccheria è avvenuto il rientro in campo che ha interrotto un lungo digiuno di minuti in stagione.

Da quando non giocava Agazzi?

Numeri alla mano, Agazzi non vedeva il campo dallo scorso 30 settembre, quando il Benevento rifilò un netto 4-1 alla Juventus Next Gen. Da quel giorno, il centrocampista non è stato più utilizzato, collezionando soltanto panchine e una mancata convocazione contro l'Altamura. Da sottolineare, comunque, la grande professionalità di Agazzi che si è sempre allenato al massimo senza mai lamentarsi dello scarso impiego. Contro il Foggia è avvenuto il rientro a distanza di ben quattro mesi.