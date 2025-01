Serie C: lassù in cima, dove si alimentano i sogni di tutti Stasera anche il Crotone può agganciare il treno primato. E lunedì c'è Benevento-Monopoli

Crotone-Picerno chiude stasera la 24. giornata del girone C di serie C. Partita importante per quell'alta classifica che sta diventando una sorta di “spazio aperto” in cui ognuno può coltivare i propri sogni di gloria. Se i pitagorici vincessero (impresa non certo tra le più facili in considerazione della valenza del Picerno) aggancerebbero il Potenza al 5° posto e l'affollamento in cima diventerebbe un'autentica bagarre. Lì ci sono già Monopoli (47), Benevento (45), Cerignola (45), Avellino (43), Potenza (42). Con il Crotone sarebbero ben sei le formazioni nel fazzoletto di appena 5 punti. Con 14 partite ancora da giocare e ben 42 punti ancora disponibili.

L'altra partita serale è quella tra Team Altamura e Taranto. A meno di sorprese sempre possibili, gli jonici dovrebbero scendere in campo nonostante lo sciopero indetto dai suoi atleti professionisti. A giocare saranno tutti gli under, molti dei quali ieri hanno giocato nel loro campionato Primavera a Foggia perdendo 4-1. La probabile formazione? Eccola: Caputo (2005); Fiorentino (2005), Locanto (2006), Lenti (2006), Vaughn (2003); Pastore (2008), Magrì (2008), Schirru (2003); Sacco (2005), Zerbo (2005), Zingarelli (2008). A Taranto provano a salvare il titolo e a non falsare ulteriormente un campionato che ha già risentito tanto delle loro disavventure.

PRIMATO. Rimane affascinante la lotta in vetta. A conquistare il primato è stata ieri la squadra meno accreditata, quella che non regala molto all'aspetto estetico. Una squadra che non dà spettacolo, ma che sembra di ferro: migliore difesa, maggior punteggio conquistato in trasferta. Il Benevento che l'aspetta nel monday night del 3 febbraio avrà una brutta gatta da pelare. Emerge fin d'ora un dato statistico incredibile: la squadra giallorossa è quella che ha ottenuto il miglior punteggio nelle gare casalinghe (27 pt, 8 vittorie, 3 pareggi, una sconfitta), e affronterà quella che ha fatto delle gare in trasferta il suo cavallo di battaglia (26 pt, 8 vittorie, due pareggi, due sconfitte).

Il Monopoli è tra le squadre più in forma, 5 vittorie nelle ultime sei, il Benevento invece ha morso un po' il freno nelle ultime sei gare, con due vittorie, due pareggi e due sconfitte.

L'aspetto positivo è dato dal rientro dalla squalifica di Simonetti, Pinato e Viscardi, che al di là delle scelte tecniche e sperando di poter rivedere in campo anche i vari Oukhadda, Lamesta, Talia e Lanini, possono consentire alla strega di cambiare completamente volto rispetto all'ultima prestazione allo Zaccheria.

Tra tutte queste speranze c'è un atteggiamento a cui l'ambiente non dovrebbe mai rinunciare: lo sport, parafrasi della vita, è fatto di sofferenza, sacrifici e combattività. Non si può dare assolutamente già per perso un campionato che promette di riservare ancora tante sorprese.