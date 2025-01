Il big-match tra Benevento e Monopoli a Lovison di Padova Si tratta di uno dei migliori fischietti della Can C

Sarà il quinto anno Roberto Lovison di Padova a dirigere lunedì prossimo la sfida d'altissima classifica tra Benevento e Monopoli. Lovison è uno degli arbitri più accreditati del panorama arbitrale della Can C: ha finora diretto 61 partite, facendo segnare 36 vittorie delle formazioni di casa, 13 pareggi e 12 successi delle sqadre in trasferta. Sono 16 i rigori finora decretati, 22 i cartellini rosso comminati.

Il fischietto veneto ha già diretto due volte il Benevento nella scorsa stagione. Il 3 marzo 2024 al Vigorito ha diretto Benevento-Foggia terminata 1-0 con una rete di Eric Lanini (quella a cui fece seguito la famosa capriola). Il 2 giugno '24 fu designato per la gara di ritorno tra i giallorossi e la Carrarese che terminò col punteggio di 2-2 (18' Lanini (B), 19' Finotto (C), 35' Talia (B), 66' Schiavi © con l'espulsione di Talia nel secondo tempo.

A coadiuvare Lovison saranno Andrea Zezza di Ostia Lido e Ayoub El Filali di Alessandria. Quarto uomo Giorgio Di Cicco di Lanciano.