Infermeria: Simonetti recupera, domani Meccariello si opera Il difensore caudino sarà a Bologna per asportare una parte di menisco

Dall'infermeria giallorossa arrivano buone notizie per Pier Luigi Simonetti che già domani riprende regolarmente coi compagni. Il “tuttocampista” romano sarà dunque certamemnte disponibile er il big match contro il Monopoli. Saranno invece valutate attentamente le condizioni di Angelo Talia, che in mattinata ha fatto parte della delegazione giallorossa che ha partecipato all'incontro con gli studenti di Apollosa, ma ovviamente non ha preso parte all'amichevole. Il centrocampista napoletano migliora dalla sua fastidiosa e dolorosa lombo-sciatalgia, ma è ovvio che questi ultimi tre giorni prima della sfida col Monopoli saranno dirimenti per capire se potrà essere o meno utile alla causa. Rimarrà sotto osservazione anche Sena, che nell'amichevole di Apollosa è uscito in avvio di ripresa per una distorsione alla caviglia sinistra che sarà valutata nei prossimi giorni.

Domani mattina, intanto, Biagio Meccariello si sottoporrà a Bologna ad un piccolo intervento chirurgico per l'asportazione di quella parte di menisco che era stata suturata in occasione della ricostruzione del legamento crociato e che gli provocava infezione e dolore. Inutile dire che per Meccariello si prevede un altro periodo di stop, che a detta dei sanitari non dovrebbe però durare più di un mese.