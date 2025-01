La Dirigente Scolastica Vinciguerra: "Un grande momento formativo" Al termine del convegno le parole dei protagonisti

Al termine del convegno i giallorossi presenti hanno sottolineato la valenza di questi incontri con i giovani studenti. Manfredini e Starita hanno sottolineato che si tratta di momenti formativi oltre che piacevoli. Per Alessandro Nunziante l'incotnro ha avuto un'amozione tutta particolare, essendo lui stesso studente dell'Istituto: “Ho incontrato con piacere i miei compagni di scuola. Abbiamo avuto modo di raccontare le nostre giornate di lavoro nel calcio. Coniugare calcio e scuola? Si può, serve buona volontà e impegno. Così tutto si riesce a conciliare”.

La dirigente scolastica Silvia Vinciguerra ha ricevuto in dono una maglietta ufficiale con su stampato il suo nome. Regalo evidentemente graditissimo: “Sono emozionatissima, lo ammetto. E' stato un momento formativo, bello il contatto diretto con i giocatori, durante il quale abbiamo affrontato tante tematiche. Gli studenti hanno compreso che questi atleti che si sono affermati nel mondo del calcio, pur pur essendo degli ottimi giocatori, sono ragazzi come gli altri e vivono la difficoltà del momento come tutti”.

Come sempre interessanti le domande arrivate dalla platea, per altro assai numerosa: “Interessanti le domande su come vivono il calcio al tempo dei social, l'alimentazione che seguono e tante altre curiosità. Sapete che l'istituto Alberti ha il suo Liceo Sportivo, ma questo è stato veramente un grande momento. Per questa ragione voglio ringraziare di vuore la società giallorossa per averci dato questa bella opportunità”. La maglietta giallorossa farà della dottoressa Vinciguerra una nuova tifosa del Benevento: “A dire il vero non sono una sportiva a 360 gradi, ma seguo moltissimo il Benevento e credo che presto sarò anch'io in prima fila per vivere da vicino il momento calcistico”

Nella foto la dirigente scolastica Silvia Vinciguerra mostra la maglietta che le è stata donata dal Benevento Calcio