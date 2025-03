Pazienza: "C'è stata un po' troppa frenesia nell'ultimo passaggio" Il tecnico dice che c'è poco da rimproverare ai suoi ragazzi

Un altro pari. E le partite senza vincere salgono a nove, nelle quali i giallorossi hanno ottenuto sette pareggi e due sconfitte con appena sei gol segnati. Nella gestione Pazienza quattro pareggi e una sconfitta e addirittura anche il quarto posto ora appare in pericolo. Anche a Caserta le occasioni da rete della strega si sono contate sulle dita di una mano, la Casertana, soprattutto nella ripresa, si è rintanata nella sua area e tutta dietro la linea della palla, cosicchè l'involuzione della squadra giallorossa è sembra addirittura accentuarsi.

Michele Pazienza prova a salvare in qualche modo la prestazione dei suoi ragazzi: “Purtroppo va così, ma ce la stiamo mettendo tutta. I ragazzi si stanno applicando e lo hanno fatto anche oggi su un campo difficile. Si confrontavano due squadre in difficoltà, ma ho poco da rimproverare ai miei ragazzi, se non che hanno avuto un po' di frenesia nell'ultimo passaggio. E' un problema da migliorare, anche se è difficile perchè nel calcio questa qualità compone le categorie. Chi riesce a migliorare questa virtù ha la possibilità di salire di categoria. Ci ritroviamo sempre a parlare di pareggi ma con undici effettivi sotto la linea della palla dobbiamo essere più cinici, più cattivi. Pure prima del rigore avevamo avuto qualche possibilità da sfruttare”.

Le difficoltà sono evidenti: “Quando c'è un cambio di allenatore ci sono difficoltà che viste da fuori non le vedi del tutto, ma qui le difficoltà maggiori sono nel risultato, le prestazioni no. Come numero di occasioni abbiamo fatto qualcosa in meno delle altre volte, ma il risultato ci penalizza in termini di autostima”

Quali sono i problemi più grandi? “Le difficoltà maggiori sono nei risultati, andare avanti continuando con dei pareggi si appesantisce la testa dei ragazzi. C'erano dei problemi e si è deciso di cambiare la guida tecnica, avrei dovuto dare una scintilla per riprendere quell'autostima che c'era nella prima metà del campionato. Molto dipende anche dagli avversari: nella prima parte si affrontano squadre più aperte, ora sono molto più difficili da affrontare, soprattutto quando si mettono tutti sotto la linea della palla. Nella seconda parte del campionato, le squadre sono più conservative, tocca a me trovare il modo di risolvere questo problema”.

L'uscita di Berra? “Ha sentito contrarre il muscolo, vediamo... Domani capiremo se ci sarà bisogno di esami strumentali”.