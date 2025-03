Berra, distrazione di primo grado Prognosi di 20-25 giorni, il capitano sarà costretto a saltare il Crotone

Distrazione di primo grado per Filippo Berra, che aveva accusato un fastidio alla coscia sinistra nel corso della partita al Pinto di Caserta. Questo l'esito dell'esame strumentale a cui si è sottoposto: per lui si prevedono all'incirca 20-25 giorni di stop (poi dipenderà sempre dalla risposta fisica del difensore). Salterà, come è ovvio la sfida col Crotone di domani, e poi potrà sfruttare la sosta imposta dal calendario per la prossima esclusione della Turris (il 16 marzo si sarebbe dovuto giocare al Liguori, ma la società corallina domani sarà certamente esclusa dal campionato).

Berra non sarà l'unico assente della sfida di domani col Crotone. Migliorano, ma saranno certamente out i vari Pinato, Ferrara, Agazzi e Meccariello, tutti pronti a sfruttare la settimana di sosta per la gara con la Turris che salterà. Recuperato invece Viscardi, che può essere utilizzabile contro i pitagorici, così come Acampora che rientra da un turno di squalifica.