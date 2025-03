Col Picerno dirige un fischietto di Lanciano Si tratta del "quarto anno" Di Cicco

Un “quarto anno” per Benevento-Picerno di lunedì. Si tratta di Giorgio Di Cicco, 35 anni, di Lanciano, che non ha mai diretto fino ad ora la strega. Per il fischietto frentano 48 partite arbitrate, con 23 vittorie delle squadre di casa, 13 pareggi e 12 successi delle formazioni di trasferta. Per lui 8 rigori decretati, 7 cartellini rossi comminati.

Di Cicco sarà coadiuvato dai guardalinee Michele Colavito di Bari e Gian Marco Cardinali di Perugia. Il quarto ufficiale sarà Giuseppe Rispoli di Locri.