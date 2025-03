Nardi, ancora una settimana di terapie a Bologna Al termine del nuovo ciclo saranno ripetuti gli esami strumentali

Terminate le tre settimane di fisioterapia consigliate dal professor Lo Presti del Rizzoli di Bologna, non c'è ancora un responso definitivo sul come trattare il legamento crociato di Filippo Nardi che ha subito ancora un infortunio nel ritiro di Roma. L'obiettivo è quello di scongiurare di tornare sotto i ferri, ma a Bologna hanno prescritto al centrocampista trevigiano un'altra settimana di lavoro da svolgersi proprio nel centro felsineo. Solo al termine di essa e dopo aver ripetuto tutti i test strumentali, si deciderà come intervenire sul ginocchio del giocatore.