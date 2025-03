Benevento, Berra: "Ci manca l'episodio favorevole per ripartire" Il difensore giallorosso: "L'Avellino? Siamo consapevoli dell'importanza del derby"

Al termine di Benevento-Picerno, così ha commentato Berra il pari rimediato al Vigorito: "Ci manca un episodio favorevole per ripartire alla grande. Una cosa positiva che voglio sottolineare è che nel primo tempo abbiamo saputo soffrire, per poi sovrastare il Picerno nella ripresa. C'è da fare i complimenti a Manfredini che si è ben comportato nell'unica occasione veramente pericolosa degli avversari. L'Avellino? Conosciamo molto bene l'importanza del derby. Sono convinto che l'episodio ci girerà perché entreremo in campo con la testa giusta e sono convinto che porteremo a casa il risultato".