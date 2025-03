Il derby del Partenio al "quarto anno" Zanotti Ha già incrociato tre volte i giallorossi: due vittorie ed una sconfitta

A dirigere il derby di domenica sera al Partenio è stato chiamato il “quarto anno” Andrea Zanotti di Rimini. Per il fischietto romagnolo 51 gare dirette in serie C, con 20 vittorie delle squadre di casa, 23 pareggi e 8 successi delle squadre in trasferta. Sono 7 i rigori decretati finora da Zanotti, 12 i cartellini rossi comminati. L'arbigro riminese ha già incrociato per tre volte il Benevento, la prima volta nella scorsa stagione, gara vinta contro il Brindisi (2-0) il 4 febbraio '24, le altre due nella stagione in corso, il 27 ottobre nel derby con la Casertana risolta da un gol di testa di Viviani, e l'altra nella serataccia di Potenza, il 12 gennaio terminata con la vittoria dei lucani per 3 a 0.

Tre precedenti anche per l'Avellino, tutti in casa e tutti pareggi, contro Latina, Vicenza (nella semifinale play off dello scorso anno, e contro il Catania.

Zanotti sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Antonio Boggiani di Monza e Marco Sicurello di Seregno. Quarto ufficiale Alessandro Silvestri di Roma 1.