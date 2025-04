Benevento, ora serve confermarsi Sabato arriva il Trapani che ha ancora mire di play off: occorre un'altra vittoria

Il solco tracciato a Cerignola non può essere disatteso. Auteri vuole ripercorrerlo, anche se ha subito un problema mica da poco nel sostituire il giocatore che più stima, Pierluigi Simonetti. Lo ha utilizzato in ogni posizione del campo, ricevendo quasi sempre risposte positive, ma sabato non lo avrà disponibile per via della squalifica per somma di ammonizioni. In quel ruolo ha di nuovo Ferrara, che però non gioca una partita da oltre due mesi, e Viscardi, che è stato un po' messo in disparte ultimamente, ma che la sua parte l'ha fatta sempre con dignità.

Scelte da fare: rientra Oukhadda?

Il resto della squadra, al di là delle indicazioni che arriveranno dalla settimana di lavoro, dovrebbe avere la stessa struttura di domenica scorsa. Ma anche in questo caso un paio di dubbi sorgono spontanei. Nel ruolo di esterno destro difensivo potrebbe anche rientrare Oukhadda, anche per bilanciare la maggiore vocazione difensiva dell'altro esterno che dovrebbe essere Viscardi.

Talia c'è: chi gli fa posto?

L'altro dubbio è senz'altro dovuto al rientro dalla squalifica di Angelo Talia. Difficile che il tecnico di Floridia non lo reinserisca in formazione, ma a quel punto bisognerà capire chi può essere il sacrificato. L'indiziato maggiore dovrebbe essere Prisco, che non è stato irreprensibile al Monterisi, ma non è detto che, pur dovendo giocare una partita prettamente offensiva, Auteri non propenda inizialmente per uno schieramento con una punta in meno (Lanini?), avanzando appunto a sinistra Acampora. Lasciando ovviamente l'out destro a Lamesta, il ruolo di sottopunta a Pinato e quello di centravanti a Manconi. Sono tutte opzioni valide, sarà dirimente la condizione dei giallorossi dopo la settimana di lavoro.

Il Trapani vuole ancora credere nei play off: c'è anche Kragl

Il Trapani tornato nelle mani di Aronica è assai diverso di quello del girone d'andata. Il tecnico palermitano ha l'ex irpino Liotti squalificato (ultima di 4 giornate), e non può contare sul mediano Carriero (il biondo tarantolato dell'andata, lo ricordate?) e Valietti che sono infortunati. Ha però un Oliver Kragl in più, che torna per la prima volta da avversario al Vigorito dopo la vittoria nel campionato con Pippo Inzaghi. In Sicilia fanno ancora i conti per un eventuale accesso ai play off: impresa ai limiti dell'impossibile, ma che tiene viva la voglia di vittoria dei granata. Aronica non cambierà un tassello della squadra che ha vinto le ultime due partite dopo 6 sconfitte di fila: 3-4-2-1, con Celiento, Malomo e Silvestri in difesa, Toscano e Carraro a dettare geometrie, Ciotti sull'out destro e l'ex Benedetti sulla corsia mancina. In avanti il giovane Anatriello, supportato da Ruggiero e Kragl.