Serie C, la giornata di sabato è stata posticipata Il Benevento gioca a Giugliano domenica 27 alle 20. Stesso orario anche per le altre gare

La Lega Pro, preso atto della comunicazione del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, che recepisce le indicazioni contenute nel DPCM odierno, dispone che le gare del girone C programmate per sabato (sarebbero state in concomitanza con i funerali di Papa Francesco) vengano posticipate a domenica 27 aprile alle ore 20.