Vigorito: "Speriamo di essere tornati quelli dell'andata" "Voglio invitare i tifosi a sostenere la squadra in questo mini-torneo"

Alla fine della partita al De Cristofaro c'è l'intervento del presidente Oreste Vigorito ai microfoni di Ottochannel: “Volevo salutare i nostri tifosi: è finito un campionato difficile e travagliato, ma anche con tante speranze per il futuro. Volevo invitare i tifosi a sostenere la squadra in questo mini-torneo. Anche il sorpasso del Napoli rallegra molti beneventani. Abbiamo finito il campionato, con tutti gli alti e bassi, ma con segnali di grande volontà e con la possibilità di dare ancora soddisfazione. Non bisogna promettere nulla, ma l'impegno ci sarà. Poi saremo sempre lì a cercare di trovare soluzioni. Il Benevento c'è, c'è stato e ci sarà”.

L'aneddoto coi tifosi giuglianesi

“Sono uscito dalla tribuna – racconta il patron – dove abbiamo trovato grande ospitalità dalla società e dai tifosi: qualcuno di loro ci ha detto che giochiamo davvero bene, Non sempre chi gioca bene vince, speriamo di essere tornati quelli del girone d'andata. Questo è il terzo tempo, lo affronteremo con impegno e con l'amore che abbiamo per questi colori”.