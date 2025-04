Benevento, Prisco: "Ora testa ai play off, con la Juve non sarà semplice" Il centrocampista giallorosso: "Non sottovalutiamo i bianconeri"

Ecco le dichiarazioni di Prisco al termine del match vinto dal Benevento col Giugliano: "È un risultato importante, considerato che il recente periodo non è stato positivo. La nostra reazione è stata positiva e la prestazione ottima a Giugliano. La condizione fisica è positiva, poi è chiaro che a volte la testa non ti aiuta e in queste situazioni le gambe è difficile che vanno nel modo giusto. Siamo sereni perché ci aiutiamo tutti. Nel gruppo non c'è alcuna distinzione tra giovani e vecchi, in campo stiamo dimostrando che non siamo giovani e dobbiamo crescere per portare il Benevento dove merita".

Il Benevento ora si appresta ad affrontare i play off: "Le cose più belle le abbiamo fatte vedere in casa, sono sicuro che contro la Juventus tornerà il pubblico delle grandi occasioni e ci faremo trovare pronti perché vogliamo andare fino in fondo. Affrontiamo una grande squadra, formata da giovani fortissimi che concedono qualcosa. Non dobbiamo sottovalutarli in alcun modo".