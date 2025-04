Juve NG, Brambilla dovrà fare a meno di Gil e Citi Dovrebbe mancare anche il montenegrino Adzic

Brambilla non fa un dramma della sconfitta della sua Juventus Next Gen a Messina. Dopotutto anche di fronte ad un risultato diverso, sarebbe cambiato molto poco. «Siamo venuti a giocarci questa partita - dice - per finire bene il campionato e preparare al meglio l’avvicinamento ai playoff. La partita è stata condizionata dalla prima espulsione (il centrale difensivo spagnolo Gil), i ragazzi non hanno mollato, abbiamo creato qualcosa ma non siamo riusciti a essere pericolosi. Ora dobbiamo concentrarci al massimo per i playoff. Ci aspettavamo questa atmosfera calda in questo stadio, abbiamo fatto una buona gara però condizionata dall’inferiorità numerica. Abbiamo fatto un capolavoro ad arrivare ai playoff per come eravamo partiti, abbiamo lavorato e trovato continuità di risultati che ci hanno permesso di uscire quasi subito dalle zone pericolose, faccio i complimenti ai ragazzi. Ora andiamo a Benevento a giocarcela».

Brambilla dovrà fare a meno non solo dello spagnolo Gil, ma anche dell'altro centrale difensivo, Citi, espulso nel finale ancora per fallo da ultimo uomo.

Non dovrebbe esserci neanche il montenegrino Adzic, autore del gol su punizione nella sfida di Biella. Domenica è stato convocato da Tudor ed è andato in panchina in serie A.

Ecco cosa dice il regolamento sui passaggi dei tesserati dalla A alla C

Il regolamento spiega: “Potranno essere utilizzati nelle eventuali gare di Play-Off o Play- Out solamente quei calciatori che abbiano raggiunto nel corso della regular season le 25 presenze negli elenchi di gara della Seconda squadra, ovvero le 12 presenze qualora il calciatore sia stato tesserato dalla Società di Serie A solo a partire dal 1° gennaio 2025 (Adzic ne ha giocate 10). In deroga a quanto previsto nel capoverso precedente, potranno essere sempre utilizzati nelle eventuali gare di Play-Off o Play-Out quei calciatori che non abbiano raggiunto le predette presenze minime negli elenchi di gara della Seconda squadra, a condizione che gli stessi non abbiano disputato alcuna gara nel Campionato di Serie A nel corso della stagione sportiva (Adzic ne ha giocate 3 in serie A).