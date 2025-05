In due giorni la "nuova serie C" conoscerà altri protagonisti Stasera in programma l'ultimo turno di B, domani play off di C

Tra oggi e domani la prossima serie C conoscerà altri sicuri protagonisti della prossima stagione. In serie B questa sera va in scena l'ultimo atto, quello rinviato qualche settimana fa per la scomparsa di Papa Francesco. La lotta per la salvezza è un ginepraio inestricabile. Fatta eccezione per il Cosenza, già aritmeticamente retrocesso in Lega Pro, ci sono ancora sei squadre che lottano per evitare la caduta in C: gli statistici hanno contato ben 243 combinazioni possibili che potrebbero persino condurre all'arrivo di cinque squadre a pari punti. Quello messo meglio di tutti è il Mantova (che riceve il Catanzaro) a cui basterà un pari per tirarsi fuori da ogni problema. Dopo i biancorossi lombardi ci sono ben cinque squadre in appena 2 punti: Brescia, Frosinone e Sampdoria a quota 40, Salernitana e Cittadella a 39. Proprio queste ultime due si ritroveranno al Tombolato per quello che ha già il sapore di uno spareggio.

La prossima serie C inizia a delinearsi

Inutile dire che il prossimo girone meridionale di serie C, lì dove troverà certamente collocazione anche il Benevento (non è un girare il dito nella piaga, è solo l'accettazione della realtà), è in trepida attesa di notizie da questa ultima giornata di B. Il “rischio” che possano scivolare in terza serie formazioni come Salernitana e Frosinone è senz'altro concreto e si può dire sin d'ora che la loro non auspicabile presenza renderebbe il prossimo girone meridionale della C un vero e proprio raggruppamento infernale.

L'altra giornata clou è quella di domani nell'ambito dei play off di serie C. Delle tre protagoniste provenienti dal girone C, due sembrano al capolinea: Monopoli e Catania, mentre l'altra, il Crotone, ha ancora la possibilità di andare avanti. Vedremo cosa accadrà.