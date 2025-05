Benevento, ferie scaglionate: ma i giocatori non ci stanno Decisione comunicata agli atleti, che l'hanno contestata formalmente

Dalla Società Benevento Calcio riceviamo e pubblichiamo.

"La società Benevento Calcio S.r.l., in vista della stagione sportiva 2025/2026, ha pianificato con attenzione il lavoro preparatorio finalizzato a garantire la miglior resa possibile dei propri atleti In accordo con l’allenatore responsabile della prima squadra Sig. Gaetano Auteri e con il direttore sportivo Sig. Marcello Carli.

Pertanto si è deciso di concedere il periodo di ferie spettante ai tesserati, suddividendo l’organico (calciatori, tecnici e assistenti) in due gruppi (Primo gruppo: ferie dal 17 maggio al 8 giugno 2025 ; Secondo gruppo: ferie dal 31 maggio al 22 giugno 2025) e che al termine dei rispettivi periodi di ferie, gli stessi riprenderanno le attività preparatorie per il Campionato 2025/2026.

Tale programmazione è stata regolarmente trasmessa agli interessati e a seguito della quale alcuni calciatori appartenenti al primo gruppo hanno fatto pervenire, tramite il proprio legale, una contestazione formale alla comunicazione ricevuta.

Il Benevento Calcio ha ribadito tramite il proprio legale la legittimità di quanto comunicato ai propri tesserati, informando nel contempo gli organi federali tra cui il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico Dott. Matteo Marani, il Collegio Arbitrale della stessa Lega ed i suoi Presidenti, l’Ufficio Legale della Lega Italiana Calcio Professionistico, compresa la Procura Federale della F.I.G.C. affinche’ fosse analizzato il contenuto della contestazione e verificati eventuali principi di illegittimità.

In data odierna i calciatori , nonostante fossero ufficialmente in ferie, si sono presentati presso il centro sportivo “Antistadio Imbriani” chiedendo di effettuare gli allenamenti.

Il Direttore Sportivo, sig. Marcello Carli, all’’uopo chiamato si è recato personalmente all’ingresso della struttura per ribadire quanto già comunicato, ovvero che tali atleti trovandosi in ferie, non potevano allenarsi, ma solo allinearsi alle disposizioni della società.

L’episodio, sarà oggetto di un approfondimento sugli aspetti giuridici e disciplinari al fine di valutare l’eventuale adozione di provvedimenti conseguenziali".

Benevento, 17 maggio 2025

La Società Benevento Calcio S.r.l.