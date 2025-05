Il Foggia si salva con Emmausso: il Messina retrocede Il portiere Perina para un calcio di rigore. Ai satanelli annullato un gol dal Var

Un gol dell'ex Michele Emmausso ha deciso la sfida tra Foggia e Messina (1-0) in uno Zacchieri gremito di gente. Nel secondo tempo prima il Var ha annullato un gol al Foggia, poi Perina ha parato un calcio di rigore a Luciani. Per effetto di questa vittoria (pari all'andata, 0-0) i satanelli restano in serie C, mengre i giallorossi peloritani retrocedpono in serie D. Partita spigolosa, ma in cui i siciliani trovano poco spazio per i loro attacchi. Il Foggia imnvece la decide con una bella giocata in area di Emmausso, che si gira e infila in diagonale Kapricas.

Con la retrocessione del Messina, nella prossima serie C si riduce il novero delle squadre siciliane, mentre aumenta quello delle formazioni pigliesi.

Questa l'attuale situazione con i dovuti interrogativi

CAMPANIA. Benevento, Casertana, Cavese, Giugliano, Sorrento, Salernitana (?)

CALABRIA. Cosenza, Crotone (?)

MOLISE. Campobasso

LAZIO: Latina, Frosinone (?)

PUGLIA. Monopoli, Team Altamura, Casarano, Foggia, Cerignola (?)

SICILIA. Catania, Trapani, Siracusa

LUCANIA. Potenza, Picerno

UNA DI SERIE A. Atalanta (?), Milan (?), Inter, Juventus (no)