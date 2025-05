Play off e play out col Var: partite diverse dalla stagione regolare Serve una decisione forte: il Var o per tutto il campionato o mai

La serie C? Un campionato falsato anche quando prova a rinnovarsi e ad assimilarsi ai tornei più importanti. Prendete il Var. La stagione regolare ne ha fatto tranquillamente a meno: fuorigioco clamorosi non visti, falli in area neanche presi in considerazione. Molte volte neanche per colpa degli arbitri, che non sono mai parsi fulmini di guerra, ma che non possono competere con le telecamere e le geometrie che vengono utilizzate per i fuorigioco.

Nella partita di ieri allo Zaccheria si è vista quale differenza esista tra avere o meno il Var.

Minuto numero 69: Kliyne tira forte, Kapricas respinge e sulla ribattuta Marzocco ribadisce in rete. Per l'occhio umano gol valido e anche per il fischietto varesino Calzavara. Fino a che non viene richiamato dal Var e gli fanno vedere che Marzocco era in fuorigioco di qualche millimetro. Roba che neanche una lince avrebbe visto. 2 a 0 annullato, si torna sull'1 a 0. Qualche attimo dopo, minuto 74: c'è un possibile contatto nell'area foggiana. Se ne accorgono nell'azione seguente, nessuno ha visto niente, tranne il “grande occhio”. Il satanello Parodi ha toccato con la punta del piede De Sena, l'arbitro non se n'è accorto, forse neanche i messinesi. Il Var sì: richiama l'arbitro e viene concesso il rigore. In un attimo le telecamere del Var potrebbero aver capovolto il risultato del campo: dal possibile 2 a 0 al probabile 1 a 1. Perina para il rigore di Luciani e mette tutti d'accordo, ma è d'obbligo riflettere su queste situazioni. Senza il Var al 69' sarebbe stata partita chiusa: 2 a 0 per il Foggia. Col Var c'è stata la possibilità di riaprire tutto.

Siamo favorevoli alla tecnologia che aiuta a prendere le decisioni giuste, ma non si può “spaccare” un campionato a metà: una stagione regolare dove tutto è consentito, play off e play out dove i centimetri assumono il valore di un vero e proprio tesoro. Dispiace dirlo ma il Var o viene utilizzato per tutto il campionato, o non viene impiegato affatto.

Lo stesso torneo “a due velocità” non è proprio accettabile.