Serie C: in scena nel pomeriggio il secondo turno nazionale dei play off Si apre alle 16 con Crotone-Vicenza, la partita più attesa del lotto

Il secondo turno della fase nazionale dei play off apre nel pomeriggio. Non c'è ragione di giocare tutti alla stessa ora, anzi le esigenze televisive dicono l'esatto contrario. Così il clou di questo turno dei play off si gioca alle 16 allo Scida di Crotone, dove è di scena il Vicenza. Una sfida dal pronostico incerto, a cui i pitagorici vogliono imprimere il loro sigillo proprio in casa. Longo si affida al suo attacco super (Tumminello, Murano, Gomez), Vecchi spera che il lungo stop senza giocare non abbia arrugginito i suoi che hanno perso il campionato in un terribile “saliscendi” con il Padova.

Alle 18,15 entra in scena anche il Cerignola, la seconda classificata del girone del Benevento. Sarà di scena in uno stadio suggestivo come il Gewiss Stadium di Bergamo, visto che affronta l'Atalanta U23 di Modesto.

Anche le altre due sfide si giocano alle 18,15. Al Benelli di Pesaro sarà di scena il Pescara, a Gorgonzola, contro la Giana Erminio, scende in campo la Ternana di Liverani. Le squadre in trasferta sono teste di serie e hanno ancora il vantaggio di poter terminare la doppia sfida con un risultato speculare e passare il turno senza supplementari e rigori.