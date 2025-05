Play off Nazionali: il Vicenza sbanca lo Scida di Crotone In gol l'ex giallorosso Leverbe e l'attaccante Ferrari

Troppo Vicenza per il Crotone. Allo Scida vincono i biancorossi di Vecchi e ipotecano la semifinale play off. Mercoledì al Menti potranno persino permettersi di perdere con un gol di scarto e passare ugualmente l turno. Ad aprire le danze ci pensa in chiusura di primo tempo l'ex giallorosso Mixime Leverbe: colpo di testa su calcio d'angolo e D'Alterio battuto. In avvio di ripresa il Vicenza potrebbe subito far male e andare al raddoppio, quando Morra dal dischetto si fa ipnotizzare da D'Alterio. Dal rigore sbagliato il Crotone ritrova la spinta per cerca di capovolgere la gara. Così la squadra di Longo la raddrizza alla mezz'ora con un gran colpo di testa di Murano.

Il Vicenza però riprende in mano le redini dell'incontro e trova il gol del 2 a 1 con na deviazione sottomisura del “loco” Ferrari.

Nel finale l'espulsione per doppia ammonizione di Cargnelutti, che farà il paio con la squalifica di DiPasquale, che era diffidato ed è stato ammonito. Come dire che al Crotone serve un'autentica impresa per ribaltare una situazione che in questo momento lo vede estromesso dai play off.