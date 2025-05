Play off: Cerignola imbattuto a Bergamo, Pescara debordante La squadra di Baldini vince 4-2 a Pesaro. Ternana sconfitta a Gorgonzola

Un gol annullato (Cuppone), un incrocio dei pali (Aschik) e un rigore fallito (Capomaggio): al di là dello zero a zero finale che vede i pugliesi partire favoriti per il ritorno, non si può dire che sia stato un pomeriggio fortunato per il Cerignola, che al Gewiss Stadium avrebbe meritato sicuramente un risultato migliore.

Pioggia di gol invece al Benelli di Pesaro, dove il Pescara di Baldini capovolge una partita che si era messa male nel primo quarto d'ora quando la squadra di stellone era passata due volte con Orellana e Micastro. Poi è stato qualsi un monologo degli abruzzesi che prima hanno raggiunto i marchigiani con Meazzi e Ferraris, poi in pieno recupero hanno colpito con l'ex Benevento, Gaetano Letizia con un gran tiro da lontano. Il quarto gol arriva nei secondi finali (99') ad opera di Bentivegna, mettendo più di un'opzione sul passaggio alle semifinali.

Nell'altro play off ha deluso abbastanza la Ternana di Loiverani, sconfitta a Gorgonzola con un gol in apertura di ripresa del solito Tirelli. Gli umbri le hanno tentate tutte,. Ma hanno persino rischiato di prendere il secondo gol.

Mercoledì le gare di ritorno a campi invertiti.

Tutti i risultati dell'andata del secondo turnod ella fase nazionale

Giana Erminio-Ternana 1-0 (54′ Tirelli)

Crotone-Vicenza 1-2 (45′ Leverbe, 66′ Murano, 71′ Ferrari)

Vis Pesaro-Pescara 2-4 (12′ Orellana, 15′ Nicastro, 35′ Meazzi, 50′ Ferraris, 92' Letizia, 99' Bentivegna)

Atalanta U23-Audace Cerignola 0-0