Benevento, allenamenti all'Antistadio: c'è anche il parigino Nonga E' il difensore centrale della Primavera: ci sono anche altri giovani

Una domenica di riposo e poi tutti di nuovo a sudare all'Antistadio agli ordini dello staff tecnico giallorosso. Tutti no, ovviamente, ma solo il secondo gruppo di lavoro, che andrà in ferie dal 31 maggio al 22 di giugno. Il primo gruppo, formalmente in ferie dal 17 maggio (fino all'8 giugno) non ha ancora metabolizzato del tutto il provvedimento e continua a pressare chiedendo di poter continuare gli allenamenti, magari puntando ad un periodo di ferie diverso da quello stabilito dalla società.

Nel gruppo che si allena quattro ragazzi della Primavera

Dicevamo del secondo gruppo che questa mattina si è allenato regolarmente all'Antistadio. Oltre ai vari giallorossi di prima squadra Sena, Viscardi, Talia, Prisco, Simonetti, Lamesta, Manconi, Perlingieri, Starita e Carfora, sono stati aggregati alcuni ragazzi della Primavera, dal bomber Francescotti, ai difensori Avolio, Ciurleo e per la prima volta il “parigino” Victor Nonga. Il centrale della formazione Primavera ha concluso il campionato con 23 presenze (su 30 gare di campionato), titolare riconosciuto del ruolo. Classe 2007, Nonga è nato a Parigi, ma è cresciuto in Veneto e poi dall'età di 5 anni, si è trasferito con la famiglia in provincia di Foggia, ad Anzano di Puglia, il ragazzo ha ovviamente la nazionalità italiana. L'anno scorso fu premiato come miglior difensore della Rappresentativa Under 17 di serie C. E' a Benevento da tre stagioni ed ha fatto tutta la trafila dall'Under 15, dopo essere transitato per un anno nelle giovanili del Foggia. Per lui inizia un periodo molto importante di monitoraggio in vista della nuova stagione, che potrebbe essere nell'ambito della prima squadra.

Domani seduta di pomeriggio, mercoledì doppia

Il Benevento continerà ovviamente ad allenarsi senza soluzione di continuità anche domani pomeriggio, alle 15,30 all'Antistadio Imbriani. Meroledì è prevista una seduta doppia.

Nella foto Taddeo, il giovane difensore Victor Nonga, classe 2007