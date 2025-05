Serie C, domani sera i play off: Cerignola sogna la semifinale Con un piede nel prossimo turno sia Vicenza che Pescara

Domani sera alle 20 vanno in scena le sfide di ritorno del secondo turno della fase Nazionale. Si può dire sin d'ora che due gare sembrano in gran parte segnate, mentre le altre due sono ancora tutte da giocare.

Vicenza e Pescara con un piede in semifinale

I favori del pronostico pendono dalla parte del Vicenza che al Menti riceve un Crotone orgoglioso, ma parso stanco, che deve fare a meno della coppia di difensori centrali, Dipasquale e Cargnelutti. Vecchi sa che non può fidarsi delle apparenze e ha chiesto ai suoi la massima attenzione, Longo ha ribadito che “non è finita finché non è finita”. In ogni caso le due squadre sono in grado di regalare ottimo spettacolo davanti ad un pubblico da tutto esaurito.

L'altra sfida che sembra segnata è quella tra Pescara e Vis Pesaro. Il 4 a 2 dell'andata sembra mettere in una botte di ferro gli abruzzesi, che si possono permettere addirittura il lusso di perdere con due gol di scarto e passare ugualmente il turno.

Ternana chiamata a respingere l'attacco della Giana

Regna l'equilibrio tra Ternana e Giana Erminio. La squadra di Gorgonzola ha vinto la gara d'andata ed è dura da battere anche per una Ternana che è ricca di talento. Ai ragazzi di Liverani comunque basterebbe una vittoria con un solo gol di scarto.

L'ultima sfida è quella di Cerignola, dove arriva l'Atalanta sbarazzina di Modesto. Lo zero a zero dell'andata al Gewis Stadium non fotografa per niente una gara dominata dai puglisi, che hanno colpo un incrocio dei pali, hanno fallito un rigore e si sono visti annullare un gol. Al Monterisi si vive già aria di festa: sarebbe un gran successo per i ragazzi di Raffaele arrivare alle semifinali dei play off.

Gare di ritorno del secondo turno della Fase Nazionale (mercoledì 21, ore 20)

Ternana-Giana Erminio (0-1)

Vicenza-Crotone (2-1)

Pescara-Vis Pesaro (4-2)

A. Cerignola-Atalanta U23 0-0