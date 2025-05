Benevento, oggi una sola seduta. Stasera le sfide play off Continua il "braccio di ferro" tra il gruppo 1 ufficialmente in ferie e la società

Il programma prevede per domani una seduta mattutina di allenamento, ma già oggi Auteri ha depennato la sessione pomeridiana della doppia che era stata messa a referto. Dunque per il gruppo di “lavoro numero 2” mattinata solita di lavoro all'Antistadio, così come ormai consueta è stata la presenza dei giallorossi dell'altro gruppo che continua imperterrito a presentarsi all'Imbriani per chiedere di allenasi insieme ai compagni. Continua dunque il braccio di ferro, che sembra difficile prevedere a cosa potrà condurre.

Stasera si conoscono le semifinali play off

La serata sarà incentrata sulle quattro sfide di ritorno del secondo turno della fase nazionale. Il Vicenza al Menti parte dal 2 a 1 dell'andata contro il Crotone, La Ternana prova a ribaltare lo 0 a 1 subito a Gorgonzola domenica dalla Giana Erminio, mentre al Pescara basterà difendere il 4 a 2 ottenuto domenica al Benelli di Pesaro. Si parte dallo zero a zero a Cerignola, dove sarà di scena l'Atalanta di Modesto.

In attesa dei risultati di stasera il percorso nelle semifinali è già programmato: La vincente di Ternana-Giana se la vedrà con la vincente di Vicenza-Crotone. La seconda semifinale vedrà sfidarsi la vincente di Pescara-Vis Pesaro con la vincente di Cerignola-Atalanta.

Stasera ne rimangono solo quattro e comunque vada i nomi delle squadre eliminate saranno nomi importanti, costretti a rimettersi in fila nella griglia di partenza della prossima serie C.